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В России     22.04.2021 09:13

Минтруд сообщил о предложении продлить майские праздники

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Теги:  Минтруд  майские праздники  продление 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — Предложения продлить майские праздники есть, но никаких решений на эту тему пока не принималось, сообщил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.

По словам Котякова, есть несколько предложений по продлению майских праздников, однако в ведомстве пока не рассматривали этот вопрос.

Продлить майские праздники предлагается в том числе и за счет сокращения новогодних каникул.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными, а также сообщил, что ему неизвестно, чтобы такое решение готовилось.

В мае россиян ожидают сразу две укороченные рабочие недели: в связи с празднованием Первомая с 4 по 7 мая, и в связи с празднованием Дня Победы - с 11 по 14 мая.

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Теги: 
Минтруд  майские праздники  продление 

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