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В России     20.04.2020 13:41

Минтруд упростил процедуру регистрации на бирже труда

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Теги:  безработные  регистрация  Минтруд 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Процедуру регистрации на бирже труда упростили для россиян, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра труда РФ Алексея Скляра.

Теперь, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, достаточно подать заявление на портале «Работа в России» и составить резюме.

В Москве процедуру регистрации в качестве безработного упростили в начале апреля. Официально зарегистрированным безработным в Москве введена региональная компенсационная доплата, которая повышает выплаты по безработице до 19 500 рублей.


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Теги: 
безработные  регистрация  Минтруд 

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