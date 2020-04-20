20 марта. Mossovetinfo.ru – Процедуру регистрации на бирже труда упростили для россиян, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра труда РФ Алексея Скляра.
Теперь, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, достаточно подать заявление на портале «Работа в России» и составить резюме.
В Москве процедуру регистрации в качестве безработного упростили в начале апреля. Официально зарегистрированным безработным в Москве введена региональная компенсационная доплата, которая повышает выплаты по безработице до 19 500 рублей.
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