20 марта. Mossovetinfo.ru – Процедуру регистрации на бирже труда упростили для россиян, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра труда РФ Алексея Скляра.



Теперь, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, достаточно подать заявление на портале «Работа в России» и составить резюме.



В Москве процедуру регистрации в качестве безработного упростили в начале апреля. Официально зарегистрированным безработным в Москве введена региональная компенсационная доплата, которая повышает выплаты по безработице до 19 500 рублей.