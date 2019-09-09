Другие материалы
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В России
12.09.2019, 09:38
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
12 сентября. Mossovetinfo.ru – Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей, соответствующий законопроект подготовлен Минтруда. Согласно закону, МРОТ должен соотве...
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В России
11.09.2019, 10:51
Женщин в России на 10 миллионов больше чем мужчин - Росстат
11 сентября. Mossovetinfo.ru – В России на начало 2019 года проживало 146,781 миллиона человек из них 78,684 миллиона женщин и 68,097 миллиона мужчин, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росс...
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В России
09.09.2019, 17:00
В России могут установить минимальную цену на сигареты
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Депутаты Госдумы предложили установить в России минимальную цену на табачные изделия, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя комитета ...