12 сентября. Mossovetinfo.ru – Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей, соответствующий законопроект подготовлен Минтруда.



Согласно закону, МРОТ должен соответствовать прожиточному минимуму трудоспособного человека. Каждый год МРОТ меняется. За основу берется прожиточный минимум во II квартале предыдущего года.



Законопроект Минтруда будет рассмотрен Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, если он будет утвержден, его передадут на рассмотрение в Госдуму.