Минцифры опубликовало список специальностей подходящих под критерии освобождения от мобилизации - список

27 сентября. Mossovetinfo.ru - Минцифры РФ утвердило рекомендуемый перечень специальностей в сфере IT и связи, на которых распространяется освобождение от частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ размещен в официальном телеграм-канале министерства и аккаунтах в соцсетях.



В Минцифре отметили, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от частичной мобилизации, - необходимо также выполнять критически важные функции.



Минцифры в официальном телеграм-канале опубликовано специальную ссылку на файл в формате .csv, порядок его заполнения и порядок направления заявления через "сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации". Сервис на Госуслугах заработает 27 сентября, сообщает Минцифры.



Также разъяснено, какие критерии необходимы для непривлечения к частичной мобилизации.



Также Минцифры разъяснило, что делать, если повестку уже получил: сотрудник ИТ-компании; сотрудник телеком-компании; сотрудник СМИ.