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В России     27.09.2022 08:49

Минцифры опубликовало список специальностей подходящих под критерии освобождения от мобилизации - список

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Теги:  Минцифры  мобилизация  критерии 

27 сентября. Mossovetinfo.ru - Минцифры РФ утвердило рекомендуемый перечень специальностей в сфере IT и связи, на которых распространяется освобождение от частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ размещен в официальном телеграм-канале министерства и аккаунтах в соцсетях.

В Минцифре отметили, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от частичной мобилизации, - необходимо также выполнять критически важные функции.

Минцифры в официальном телеграм-канале опубликовано специальную ссылку на файл в формате .csv, порядок его заполнения и порядок направления заявления через "сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации". Сервис на Госуслугах заработает 27 сентября, сообщает Минцифры.

Также разъяснено, какие критерии необходимы для непривлечения к частичной мобилизации.

Также Минцифры разъяснило, что делать, если повестку уже получил: сотрудник ИТ-компании; сотрудник телеком-компании; сотрудник СМИ.


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Теги: 
Минцифры  мобилизация  критерии 

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