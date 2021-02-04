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В России     04.02.2021 09:17

Минцифры предложило не считать тайной связи данные о местоположении телефона

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Теги:  Минцифры  геолокация  законопроекты 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Минцифры предлагает вывести данные о геолокации абонентов из-под тайны связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Олега Иванова

В настоящее время данные о местоположении мобильного телефона по закону являются тайной, обеспечивать сохранение которой обязаны мобильные операторы.

Из-за этого, такие данные не всегда могут вовремя попасть в оперативно-розыскные службы. Особенно важна эта информация может быть при розыске пропавших людей, когда счет часто идет на часы.

Иванов подчеркнул, что вывод данных о геолокации из-под тайны связи не будет нарушать закон о защите персональных данных, так как информация о местоположении мобильного телефона не относится к таким данным.

Проект соответствующих поправок в закон «О связи» ведомство направило для рассмотрения в соответствующие федеральные органы, после чего законопроект будет выставлен на общественное обсуждение.

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Теги: 
Минцифры  геолокация  законопроекты 

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