11 января. Mossovetinfo.ru – Минюст и МВД предлагают лишать водителей прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения правил дорожного движения, совершенных в течение года, сообщает «Коммерсантъ».



Минюст предложил включить данную норму в новую редакцию КоАП. Лишить прав водителей можно будет за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в КоАП. Прав можно будет лишиться за три нарушения в любом сочетании. В тоже время, не будут учитываться нарушения, зафиксированные автоматическими камерами.



Данная норма внесена Минюстом в проект КоАП по предложению МВД.



Кроме того, по предложению МВД, смогут лишить прав на срок до 3 лет пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет. Помимо лишения прав, за такое нарушение водителя оштрафуют на 50 тысяч рублей.