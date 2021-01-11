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В России     11.01.2021 11:48

Минюст и МВД предлагают лишать прав за три грубых нарушения ПДД в течение года

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Теги:  Минюст  МВД  ПДД  лишение прав  КоАП  нарушения 

11 января. Mossovetinfo.ru – Минюст и МВД предлагают лишать водителей прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения правил дорожного движения, совершенных в течение года, сообщает «Коммерсантъ».

Минюст предложил включить данную норму в новую редакцию КоАП. Лишить прав водителей можно будет за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в КоАП. Прав можно будет лишиться за три нарушения в любом сочетании. В тоже время, не будут учитываться нарушения, зафиксированные автоматическими камерами.

Данная норма внесена Минюстом в проект КоАП по предложению МВД.

Кроме того, по предложению МВД, смогут лишить прав на срок до 3 лет пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет. Помимо лишения прав, за такое нарушение водителя оштрафуют на 50 тысяч рублей.


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Теги: 
Минюст  МВД  ПДД  лишение прав  КоАП  нарушения 

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