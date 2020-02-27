27 февраля. Mossovefinfo.ru – Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет пересмотрен в части автомобильных штрафов, сообщил замглавы ведомства Денис Новак в ходе общественных слушаний.
По словам Новака, такое решение было принято, так как предложенное кратное увеличение автомобильных штрафов не соответствует запросам общества.
Новак отметил, что данный раздел нового КоАП готовили в МВД, однако, при этом, не преследовали фискальную цель, основная задача нового Кодекса - обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и в целом улучшить качество жизни людей.
Замглавы Минюста также заявил, что в сфере безопасности дорожного движения необходим комплексный подход. Необходимо развивать инфраструктуру, наводить порядок в порядке установки дорожных знаков, утвердить требования к автоматическим средствам видеофиксации и к правилам их размещения. Кроме того, необходимо развивать упрощенный порядок обжалования штрафов.
Ранее сообщалось, что в новой редакции КоАП кратно вырастут штрафы за нарушения правил дорожного движения. Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными предложенные Минюстом в новом проекте КоАП штрафы за превышение скорости для автомобилистов.
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