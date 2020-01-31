31 января. Mossovetinfo.ru – Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором предлагается повысить штрафы для автомобилистов за превышение скорости.



Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагается повысить с 500 до 3000 рублей, за превышение от 40 до 60 километров в час – до 4000 тысяч рублей.



За превышение скоростного режима более, чем на 60 километров в час предлагается ввести штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. В случае повторного нарушения предлагается штрафовать на 10 тысяч рублей и лишать прав на год.



Штраф за отказ от медицинского освидетельствования предлагается повысить с 30 до 40 тысяч рублей, кроме того, за данное нарушение предлагается ввести возможность лишения прав на срок до 3 лет.



Также предлагается ввести накопительную систему нарушений. Например, водитель может быть лишен прав на срок до полутора лет в случае совершения трех грубых нарушений ПДД (проезд на красный свет, выезд на полосу встречного движения, поворот или разворот в местах, где это запрещено, отказ уступить дорогу автомобилю, имеющему приоритет, непредоставление преимущества пешеходу, нарушение правил на железнодорожном переезде). При этом, будут учитываться только нарушения, зафиксированные инспекторами. Нарушения, которые зафиксируют камеры, накопительной системой учитываться не будут.