31 марта. Mossovetinfo.ru – Минюст предложил руководителям российских регионов временно приостановить регистрацию браков, сообщается на официальном сайте ведомства.



Уже определенные ранее даты регистрации предлагается перенести на более поздний срок, например, на даты после 1 июня текущего года.



При этом отмечается, что в исключительных случаях, когда нет возможности перенести регистрацию брака на другую дату, регистрацию следует проводить с присутствием только лиц, вступающих в брак, не допуская на церемонию приглашенных.