31 марта. Mossovetinfo.ru – Минюст предложил руководителям российских регионов временно приостановить регистрацию браков, сообщается на официальном сайте ведомства.
Уже определенные ранее даты регистрации предлагается перенести на более поздний срок, например, на даты после 1 июня текущего года.
При этом отмечается, что в исключительных случаях, когда нет возможности перенести регистрацию брака на другую дату, регистрацию следует проводить с присутствием только лиц, вступающих в брак, не допуская на церемонию приглашенных.
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