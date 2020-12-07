7 декабря. Mossovetinfo.ru - Минздрав предлагает рассмотреть вопрос об ограничении передвижения между российскими регионами из-за коронавируса, а также внутри них, заявил глава ведомства Михаил Мурашко в ходе конференции «Медицина и качество».
«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», - приводит слова Мурашко РИА Новости.
В Москве до 15 января действуют ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Среди них перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие. Ограничения, которые действовали до конца ноября, также продлены до середины января.
11:20 В России Производители предупредили россиян о росте цен на говядину
11:05 В России Оперштаб сообщил о статистике по коронавирусу
10:50 Происшествия В жилом доме на востоке Москвы произошел пожар, спасено 13 человек - МЧС
10:00 В России Минздрав: нужно рассмотреть вопрос об ограничении передвижения между регионами из-за COVID-19
09:40 Общество Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних праздников
19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса
19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря