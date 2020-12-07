7 декабря. Mossovetinfo.ru - Минздрав предлагает рассмотреть вопрос об ограничении передвижения между российскими регионами из-за коронавируса, а также внутри них, заявил глава ведомства Михаил Мурашко в ходе конференции «Медицина и качество».



«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», - приводит слова Мурашко РИА Новости.



В Москве до 15 января действуют ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Среди них перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие. Ограничения, которые действовали до конца ноября, также продлены до середины января.