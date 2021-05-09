Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

9 мая. Mossovetinfo.ru — Минздрав России на своем официальном сайте опубликовал обновленную версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.



Обновленные рекомендации составлены на основе анализа данных о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов, проведенного группой из более 100 российских экспертов.



В обновленной версии рекомендаций внесены изменения и уточнения касающиеся применения лекарственных препаратов при лечении пациентов с коронавирусом, обновлены рекомендации по лечению пациентов с сахарным диабетом, дополнена информация о российских вакцинах «КовиВак» и «Спутник Лайт».



Новые методические рекомендации направлены в регионе для использования в практической работе.