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В России     09.05.2021 13:24

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

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Теги:  Минздрав  коронавирус  COVID-19  лечение  рекомендации 

9 мая. Mossovetinfo.ru — Минздрав России на своем официальном сайте опубликовал обновленную версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.

Обновленные рекомендации составлены на основе анализа данных о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов, проведенного группой из более 100 российских экспертов.

В обновленной версии рекомендаций внесены изменения и уточнения касающиеся применения лекарственных препаратов при лечении пациентов с коронавирусом, обновлены рекомендации по лечению пациентов с сахарным диабетом, дополнена информация о российских вакцинах «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Новые методические рекомендации направлены в регионе для использования в практической работе.

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Теги: 
Минздрав  коронавирус  COVID-19  лечение  рекомендации 

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