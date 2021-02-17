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В России     17.02.2021 19:44

Минздрав одобрил переход к третей фазе испытаний вакцины «Спутник Лайт»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник Лайт  испытания  Минздрав 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Минздрав РФ одобрил переход к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр разрешений на проведение клинических исследований.

Исследование будет проведено на двух группах, при этом, слепым методом некоторым участникам испытаний будет введена не вакцина, а препарат-имитатор.

В ходе третьей фазы испытаний будет изучаться эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины.

Сообщается, что вторую стадию испытаний разработчик вакцины - НИЦ имени Гамалеи - завершил 12 февраля.

При этом, разрешение на проведение третьей стадии испытаний Минздрав выдал разработчику еще в январе. Третья фаза испытаний «Спутника Лайт» продлится около года - она завершится 28 января 2022 года.

Как ранее рассказал директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Эффективность «лайт-вакцины» составляет 85%, а иммунитет после ее применения будет сохранятся в течение 3-4 месяцев.

Вакцина будет производится для тех стран, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, чтобы быстро сбить пик заболеваемости, а в России для вакцинации будет использоваться «Спутник V».

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник Лайт  испытания  Минздрав 

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