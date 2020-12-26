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В России     26.12.2020 10:22

Минздрав одобрил применение вакцины от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  вакцина  Минздрав  Мурашко  Михаил Мурашко 

26 декабря. Mossovetinfo.ru - Министерство здравоохранения РФ одобрило применение вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения Михаил Мурашко. Безопасность вакцины «Спутник V» для пожилых людей подтверждена в ходе экспертизы.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в декабре, кампания стартовала в Москве 5 декабря. Каждую неделю город расширяет категории, которые могут сделать прививку от коронавируса. С 28 декабря список категорий снова увеличится.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  вакцина  Минздрав  Мурашко  Михаил Мурашко 

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