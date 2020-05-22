22 мая, Mossovetinfo.ru - В Министерстве здравоохранения РФ рассказали о формировании статистики по коронавирусу. Отмечается, что в официальную статистику входят только пациенты, у которых подтвержден диагноз COVID-19.



Пациенты, у которых при КТ-исследовании выявлена пневмония, в статистику включаются только после повторного обследования на коронавирусную инфекцию. Пациенты с ОРВИ в официальную статистику не включаются.



В Минздраве отметили, что за апрель от коронавируса в России умер 1141 человек.



По последним официальным данным, в России зафиксировано 326 448 случаев заболевания. От коронавируса вылечились 99 825 человек, умерли – 3 249 человек.