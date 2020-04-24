24 апреля. Mossovetinfo.ru – Минздрав РФ опубликовал методические рекомендации об особенностях протекания заболевания коронавирусом у детей, а также об особенностях их лечения.



По данным Минздрава, лишь около 10% детей, заразившихся коронавирусной инфекцией, нуждаются в госпитализации. При этом, у 1% заразившихся детей заболевание проходит в тяжелой форме. В тоже время, не менее 25% детей переносят заражение коронавиурсом бессимптомно.



Отмечается, что подавляющее большинство детей, заболевших коронавирусом, заразились при контактах с инфицированными взрослыми.



Основные симптомы заболевания, которые проявляются у детей – лихорадка и кашель. Также возможны признаки интоксикации, реже – насморк. Выздоровление у детей наступает обычно в течение 1-2 недель.



В рекомендациях также сообщается, что пока не зарегистрирован ни один препарат для лечения коронавируса у детей. В каждом случае назначение должно быть обосновано врачебной комиссией, а законный представитель детей (до 15 лет), должен подписать информированное согласие. В тоже время определен список из шести препаратов, которые рекомендованы для лечения коронавируса у детей.



В России на 24 апреля зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечились 5568 человек, скончались – 615 человек.