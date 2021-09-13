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В России
13.09.2021, 12:42
Минздрав РФ назвал грудное вскармливание противопоказанием для вакцинации от COVID-19
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Минздрав отнес грудное вскармливание к противопоказаниям для вакцинации от коронавир...
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В России
13.09.2021, 09:57
Минтруд предложил выплачивать мужчинам материнский капитал
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Минтруд подготовил поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержк...
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В России
13.09.2021, 08:27
В России может увеличиться число льготников по оплате ЖКУ
13 сентября. Mossovetinfo.ru – В Госдуме намерены увеличить число льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг, с...