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В России     15.10.2021 10:45

Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по борьбе с COVID-19

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Теги:  Минздрав  коронавирус  COVID-19  лечение  рекомендации 

15 октября. Mossovetinfo.ru — Минздрав РФ выпустил 13-ю обновленную версию методических рекомендаций по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что новая версия рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом новых научных данных.

В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии при лечении коронавируса. В частности, речь идет о взаимозаменяемости препаратов в различных схемах лечения, а также представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах – моноклональных антителах. Эти препараты позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе у пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания.

Кроме того, усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.

Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в клинической практике.

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Теги: 
Минздрав  коронавирус  COVID-19  лечение  рекомендации 

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