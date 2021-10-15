Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по борьбе с COVID-19

15 октября. Mossovetinfo.ru — Минздрав РФ выпустил 13-ю обновленную версию методических рекомендаций по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте ведомства.



Сообщается, что новая версия рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом новых научных данных.



В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии при лечении коронавируса. В частности, речь идет о взаимозаменяемости препаратов в различных схемах лечения, а также представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах – моноклональных антителах. Эти препараты позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе у пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания.



Кроме того, усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.



Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в клинической практике.