16 декабря. Mossovetinfo.ru - Прививка от коронавируса внесена в календарь профилактической вакцинации по эпидемическим показателям, соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, вводятся три уровня приоритета при вакцинации. Приоритет первого уровня получат врачи, учителя, сотрудники сферы соцобслуживания, граждане, которые проживают в социальных учреждениях, а также люди с хроническими заболеваниями.



Приоритет второго уровня получат транспортники и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, пограничники и таможенники, работники сферы услуг.



Приоритет третьего уровня получат госслужащие, студенты, а также лица, подлежащие призыву на военную службу.



Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. В Москве масштабная вакцинация стартовала 5 декабря. Во вторник, 15 декабря, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса стартовала во всех российских регионах.