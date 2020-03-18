18 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта РФ ограничить с 20 марта авиаперелеты в США, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты, поручение опубликовано на официальном сайте Кабмина.
Согласно поручению, с 00:00 20 марта временно будут отменены все авиаперелеты в указанные страны, за исключением рейсов Москва - Лондон (и обратно), Москва - Нью-Йорк (и обратно), Москва - Абу-Даби (и обратно), а также чартерных рейсов при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации.
Рейсы в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно будут осуществляться через терминал F аэропорта Шереметьево.
Росавиации поручено в течение суток довести информацию об ограничении перелетов в указанные страны до авиакомпаний и других заинтересованных сторон.
Ранее Россия ограничила въезд в страну граждан других государств и лиц без гражданства в связи с ситуацией с коронавирусом. Также было ограничено сообщение с Италией, Германией, Францией, Испанией и рядом других стран.
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