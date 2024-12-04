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В России
12.12.2024, 12:41
Мишустин пригласил страны СНГ принять участие в конкурсе Интервидение
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил страны СНГ принять участие в музыкально...
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В России
05.12.2024, 12:27
Минобрнауки изменило порядок приема на обучение в ВУЗы
5 декабря — Mossovetinfo.ru — Минобрнауки опубликовало правила приема на обучение в ВУЗах до 2029 года и скорректиров...
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В России
04.12.2024, 06:46
Реформа: представлять интересы граждан и организаций в судах смогут только адвокаты с действующим статусом
4 декабря — Mossovetinfo.ru — Концепция реформы судебного представительства, разработанная Министерством юстиции ...