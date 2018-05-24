25 мая. Mossovetinfo.ru – Жители России смогут увидеть Международную космическую станцию с 25 мая по 2 июня, сообщается на официальном сайте Московского планетария.



По яркости МКС может соперничать с Юпитером и Венерой. Станция в виде яркой звезды будет очень быстро продвигаться с запада на Восток.



Увидеть космическую станцию можно будет после 22:00 на большей части территории России. С 25 мая по 2 июня она будет отражать солнечный свет как Луна.