13 апреля. Mossovetinfo.ru – Минкомсвязи разработало цифровое приложение для выдачи цифровых пропусков «Госуслуги Стопкоронавирус», однако оно не будет действовать в Москве, сообщается на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что приложение может быть адаптировано для введения пропускного режима в условиях распространения коронавируса в каждом конкретном регионе. Оно не является обязательным, региональные власти сами будут принимать решение о его использовании.
В Москве, где уже начали оформление цифровых пропусков, которые станут обязательными для передвижения по городу с 15 апреля, используют другие технологические решения для выдачи цифровых пропусков.
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