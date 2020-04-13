13 апреля. Mossovetinfo.ru – Минкомсвязи разработало цифровое приложение для выдачи цифровых пропусков «Госуслуги Стопкоронавирус», однако оно не будет действовать в Москве, сообщается на официальном сайте ведомства.



Сообщается, что приложение может быть адаптировано для введения пропускного режима в условиях распространения коронавируса в каждом конкретном регионе. Оно не является обязательным, региональные власти сами будут принимать решение о его использовании.



В Москве, где уже начали оформление цифровых пропусков, которые станут обязательными для передвижения по городу с 15 апреля, используют другие технологические решения для выдачи цифровых пропусков.