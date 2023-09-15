Мошенники больше не смогут использовать виртуальные номера для обмана пользователей - Роскачество

22 сентября — Mossovetinfo.ru — Мошенники больше не смогут использовать виртуальные номера для обмана пользователей, - сообщили ИА МОССОВЕТ в Роскачество.



"Теперь в России начнут бороться с навязчивыми звонящими через блокировку сервисов виртуальных мобильных номеров (DEF-номера). Теневая сторона технологии в том, что мошенники могут покупать там номера, чтобы совершать звонки, например, под 900. Поэтому нужно быть бдительными и не доверять цифрам, которые видно на экране телефона при входящем вызове", - отмечается в сообщении.



До 90% читателей портала умного покупателя хотя бы раз общались по телефону с мошенниками в прошлом году, а более 50% подписчиков страницы Роскачества во “ВКонтакте” в комментариях указали, что получают подозрительные звонки по нескольку раз на дню.