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В России
22.09.2023, 10:17
Мошенники больше не смогут использовать виртуальные номера для обмана пользователей - Роскачество
22 сентября — Mossovetinfo.ru — Мошенники больше не смогут использовать виртуальные номера для обмана пользователе...
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В России
15.09.2023, 18:15
Картаполов: мобилизованные вернутся домой после завершения военной операции
15 сентября — Mossovetinfo.ru — Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованн...
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В России
15.09.2023, 13:44
Банк России повысил ключевую ставку до 13,00% годовых
15 сентября — Mossovetinfo.ru — Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ст...