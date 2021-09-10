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В России     10.09.2021 07:45

Мошенники стали звонить россиянам от имени службы поддержки портала госуслуг

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Теги:  мошенничество  госуслуги 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Мошенники начали звонить россиянам от имени службы поддержки портала госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию DeviceLock и «Лабораторию Касперского».

Мошенники заявляют гражданам, что их аккаунт на портале взломан, после чего пытаются выведать данные, необходимые для входа в личный кабинет. В дальнейшем эти данные можно использовать, чтобы, получив доступ к личному кабинету пользователя, оформить на него микрозайм или кредит.

По мнению экспертов, данная схема мошенничества пока только обкатывается, но представляет серьезную опасность, так как для ее использования необходимы только персональные данные, привязанные к номеру телефона, а эта информация в большом количестве и задешево доступна в даркнете.

Эксперты рекомендуют пользователям обязательно включить двухфакторную авторизацию, а также подключить уведомления о входе в личный кабинет.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают письма якобы от портала госуслуг, сообщая о том, что из-за технического сбоя человек якобы откреплен от поликлиники. После этого человеку предлагают заново пройти регистрацию, а также уплатить пошлину.

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Теги: 
мошенничество  госуслуги 

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