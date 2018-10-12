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В России     15.10.2018 12:13

Московская область вошла в тройку лидеров по строительству жилья в России

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Теги:  жилье  строительство 

15 октября. Mossovetinfo.ru – Москва стала одним из трех российских регионов, в которых строится наибольшее количество жилья, следует из данных исследования, проведённого РИА Новости на основании данных Росстата.

В среднем по России в год вводится около 0,5 квадратного метра жилья на одного жителя в год. Однако объемы вводимого в строй жилья очень сильно различаются в зависимости от региона.

Лидером по вводу жилья в строй стала Ленинградская область. По данным Росстата с июня 2017 года по июль 2018 года там было введено в строй в среднем 1,575 квадратных метра жилья на одного человека. Московская и Калининградская области за этот же период ввели в строй в среднем более 1 квадратного метра жилья на одного жителя.

Среди областей с наименьшими объемами ввода жилья в строй, Магаданская область (0,044 квадратных метра на человека), Чукотский автономный округ и Мурманская область (менее 0,1 квадратного метра жилья на человека).

Согласно данным исследования, в среднем на одного россиянина приходится 25,2 квадратных метрах общей площади в жилых помещениях. При этом в 47 регионах страны обеспеченность жильем выше, чем в среднем по стране, в 37 регионах – ниже, и в одном регионе – соответствует общероссийскому значению.


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Теги: 
жилье  строительство 

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