Другие материалы
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В России
15.10.2018, 12:13
Московская область вошла в тройку лидеров по строительству жилья в России
15 октября. Mossovetinfo.ru – Москва стала одним из трех российских регионов, в которых строится наибольшее количество жилья, следует из данных исследования, проведённого РИА Новости на основании ...
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В России
12.10.2018, 11:57
Сбербанк повысил процентные ставки по рублевым вкладам
12 октября. Mossovetinfo.ru – Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам, сообщает пресс-служба Сбербанка. Повышение ставок связано с повышением ключевой ставки Банка России до 7,5 %. ...
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В России
12.10.2018, 09:04
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «ПИР Банка»
12 октября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 12 октября лицензию у московского «ПИР Банка» сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. По данным на 1 октября, «Пир Банк» занимал...