27 января. Mossovetinfo.ru – Определены 10 территорий, на которых в октябре 2018 года будет проводиться пробная перепись населения. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ. В число территорий попал московский район Свиблово.



Список территорий: Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.



Пробная перепись населения будет проведена для отработки программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде.



Перепись населения в России — сбор, обобщение, изучение и распространение демографических, экономических и социальных данных, относящихся по состоянию на определённое время ко всем лицам в России и на территории её бывших государственных образований.



Первая перепись населения была проведена в феврале 1987 года. Последняя перепись населения России была проведена в октябре 2010 года. По предварительным итогам переписи, оглашенным в марте 2011, население России составило 142 905 200 человек. За время, прошедшее с переписи 2002 года, Россия перешла по численности населения с 7 на 8 место в мире.



В связи с вхождением Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации перепись населения была проведена в октябре 2014 года в Крымском федеральном округе.