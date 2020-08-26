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В России     26.08.2020 08:41

Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу

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Теги:  экология  транспорт 

26 августа. Mossovetinfo.ru – Москва и Подмосковье покинули топ-10 российских регионов по уровням выбросов от предприятий и транспорта, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным за 2019 год, Москва заняла 16-е место среди регионов. Годом ранее Москва и Подмосковье были на седьмом и шестом местах соответственно.

Первое место по количеству выбросов в атмосферу по итогам 2019 года занял Красноярский край. На втором месте Кемеровская область, на третьем - Ханты-Мансийский автономный округ.

В десятку регионов, в которых отмечается наибольшее количество выбросов в атмосферу, вошли также Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская и Оренбургская области, а также Краснодарский край.

Москва и Московская область, которые в прошлом году входили в топ-10 регионов с наибольшими выбросами в атмосферу, по итогам нынешнего исследования покинули первую десятку рейтинга.


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Карта места

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Теги: 
экология  транспорт 

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