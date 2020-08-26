26 августа. Mossovetinfo.ru – Москва и Подмосковье покинули топ-10 российских регионов по уровням выбросов от предприятий и транспорта, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



По данным за 2019 год, Москва заняла 16-е место среди регионов. Годом ранее Москва и Подмосковье были на седьмом и шестом местах соответственно.



Первое место по количеству выбросов в атмосферу по итогам 2019 года занял Красноярский край. На втором месте Кемеровская область, на третьем - Ханты-Мансийский автономный округ.



В десятку регионов, в которых отмечается наибольшее количество выбросов в атмосферу, вошли также Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская и Оренбургская области, а также Краснодарский край.



Москва и Московская область, которые в прошлом году входили в топ-10 регионов с наибольшими выбросами в атмосферу, по итогам нынешнего исследования покинули первую десятку рейтинга.