7 июня. Mossovetinfo.ru – Москва впервые возглавила Национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах, результаты которого были объявлены в ходе Петербургского международного экономического форума.



Второе место рейтинга занял Татарстан, который ранее занимал в рейтинге третье место. Лидировавшая в прошлом рейтинге Тюменская область оказалась на третьей позиции. Четвертое место заняла Калужская облласть, которая годом ранее была 13-й. На пятое место опустился Санкт-Петербург, который годом ранее был четвертым.



В десятку рейтинга вошли также Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская и Ульяновская области.



Национальный рейтинг инвестклимата в регионах является совместным проектом Агентства стратегических инициатив, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, а также деловых объединений «Деловая Россия» и «Опора России». Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, а также выявляет лучшие практики в этой сфере.