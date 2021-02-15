15 февраля. Mossovetinfo.ru – Москва заняла первое место в рейтинге российский регионов по качеству жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Итоговая оценка формировал...

15 февраля. Mossovetinfo.ru – НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест-систему, которая выявляет “британский” штамм коронавируса, сообщается на офциальном сайте ведомства. Сообщается, ...

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Единственная в 2021 году шестизначная рабочая неделя начинается 15 февраля и продлится до 20 февраля включительно. Рабочий день перенесен с понедельника, 22 фе...