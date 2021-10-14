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В России     14.10.2021 13:25

Мурашко призвал ушедших на пенсию медиков привиться от COVID-19 и вернуться к работе

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Теги:  Михаил Мурашко  медики  коронавирус  COVID-19  работа 

14 октября. Mossovetinfo.ru — Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал, пожилых медиков, которые в начале пандемии ушли на пенсию, привиться от коронавируса и вернуться к работе, сообщает ТАСС.

«Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться», - заявил глава Минздрава.

Мурашко отметил, что вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье, а также сообщил, что в ряде регионов уже существует тенденция по возвращению на работу пожилых медиков, ушедших на пенсию.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в России впервые за все время пандемии выявлено более 31 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.

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Теги: 
Михаил Мурашко  медики  коронавирус  COVID-19  работа 

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