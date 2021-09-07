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В России     07.09.2021 18:00

Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса

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Теги:  Михаил Мурашко  коронавирус  COVID-19  вакцины 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – В российских регионах сформирован достаточный запас вакцин от коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Достаточное количество вакцин во всех регионах, фактически запас сформирован на один месяц бесперебойной работы», приводит слова Мурашко РИА Новости.

Министр отметил, что осенью увеличивается социальная активность населения, многие страны прогнозируют рост заболеваемости, поэтому очень важно пройти вакцинацию.

Ранее о возможном росте заболеваемости коронавирусом в осенний период предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Теги: 
Михаил Мурашко  коронавирус  COVID-19  вакцины 

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