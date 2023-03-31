Мусульманам России запретили проводить сделки с акциями компаний, деятельность которых запрещена по закону шариата

10 апреля, Mossovetinfo.ru - Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запретил мусульманам приобретать и проводить сделки с акциями компаний, целью создания которых является осуществление запрещенной шариатом деятельности (например, производство алкоголя, свиноводство, индустрия азартных игр), а также продавать акции, которыми продавец не владеет, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе Роскачества.



​​​​​​​Запрет также включает приобретение акций посредством ростовщического займа от брокера и предоставление акций компании взаймы и в аренду.



"Для выбора допустимых инвестиций, соответствующих этическим нормам ислама, рекомендуется использовать специальные мобильные приложения, разработанные в России", - сообщил руководитель центра компетенций в области халяльной продукции и услуг Роскачества Марат Низамов.