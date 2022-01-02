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В России     02.01.2022 11:08

МВД будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче электронного

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Теги:  паспорт  цифровой  электронный  МВД 

2 января. Mossovetinfo.ru - - Бумажный паспорт гражданина России будет аннулирован в МВД после получения цифрового паспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

В МВД сообщают, что выдача электронного российского и заграничного паспортов не взаимосвязана, два документа будут иметь разную юридическую силу.

Выдачу цифровых паспортов планируют начать с 2023 года. Москва, Подмосковье и Татарстан могут стать пилотными площадками по вводу таких паспортов.

МВД, Минцифры и другие заинтересованные госорганы прорабатывают детальные требования к порядку оформления паспортов в виде пластиковой карты с электронным носителем. Он будет иметь тот же статус, что и бумажный документ.

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Теги: 
паспорт  цифровой  электронный  МВД 

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