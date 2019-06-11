11 июня. Mossovetinfo.ru – Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об освобождении от занимаемых должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Москвы генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника УМВД ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова.
Ходатайство будет направлено в связи с резонансным делом о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвинялся в хранении наркотиков. Сегодня дело в отношении Голунова было прекращено в связи с недоказанностью.
Кроме того, материалы внутренней проверки, начатого УСБ и прокуратурой в отношении полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, переданы в Следственный комитет. На период проверки данные сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей.
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