11 июня. Mossovetinfo.ru – Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об освобождении от занимаемых должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Москвы генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника УМВД ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова.



Ходатайство будет направлено в связи с резонансным делом о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвинялся в хранении наркотиков. Сегодня дело в отношении Голунова было прекращено в связи с недоказанностью.



Кроме того, материалы внутренней проверки, начатого УСБ и прокуратурой в отношении полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, переданы в Следственный комитет. На период проверки данные сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей.