11 сентября. Mossovetinfo.ru - МВД намерено отменить сдачу экзамена на площадке при получении водительских прав, проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Новые правила получения водительских прав предусматривают сдачу экзамена по вождению в условиях реальной дорожной обстановки.



Сдачу «площадки» планируется отменить при получении всех категорий водительских прав - как для легковых автомобилей, так и прав на управление грузовыми автомобилями, автобусами и автопоездами.