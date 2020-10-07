7 октября. Mossovetinfo.ru - Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что необходимо увеличить штрафы за повторные нарушения Правила дорожного движения и ряд других правонарушений, сообщает РИА Новости.



По мнению Колокольцева, необходимо увеличить штрафы за правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, а также могут нанести серьезный вред жизни и здоровью граждан. В качестве примера глава МВД привел недобросовестных водителей, многократно нарушающих ПДД.



«Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, сотни раз в год нарушает, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», - заявил Колокольцев.



Ранее МВД разработал поправки в Правила дорожного движения, которые значительно увеличивают штрафы за ряд нарушений, касающихся правил эксплуатации автомобилей. Планируется, что в силу они вступят с 1 июня 2021 года.