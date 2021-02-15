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В России     15.02.2021 19:51

МВД РФ доработало законопроект об ужесточении контроля ГИБДД за состоянием автомобилей

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Теги:  МВД  автомобили  ГИБДД  техосмотр 

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Российское МВД доработало законопроект об ужесточении контроля ГИБДД за состоянием автомобилей, сообщают «Известия».

Согласно законопроекту, любая неисправность, угрожающая безопасности, станет поводом, для приостановки действия диагностической карты либо полного запрета на эксплуатацию автомобиля.

На исправление неисправности водителю будет дано 72 часа. За этот период водитель должен устранить неисправность, заново пройти техосмотр и получить новую диагностическую карту. Запрет на использование автомобиля будет снят сразу, как только новая диагностическая карта будет зарегистрирована в базе ЕАИСТО.

Если за трое суток неисправность не будет устранена, у водителя могут изъять свидетельство о регистрации транспортного средства, а водителя обяжут за свой счет вызвать эвакуатор, который доставит машину на штрафстоянку.

Право аннулировать диагностические карты появится у ГИБДД с 1 марта, когда вступят в силу новые правила техосмотра.

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Карта места

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Теги: 
МВД  автомобили  ГИБДД  техосмотр 

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