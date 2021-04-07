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В России     07.04.2021 11:03

МВД опровергло массовую замену паспортов из-за внесения в них изменений

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Теги:  МВД  паспорт  замена 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — В МВД РФ опровергли необходимость массовой замены паспортов из-за предполагаемого внесения в них изменений Сообщает РИА Новости.

МВД намерено изменить памятку на последней странице паспорта, дополнив ее напоминание о том, что свою подпись владелец паспорта ставит на второй странице документа, указанием условий, при которых паспорт подлежит замене, а также пунктом о том, что у гражданина есть 30 дней для подачи документов на получение или замену паспорта по достижении 14, 20 и 45 лет.

Также МВД подготовило изменения правил замены паспорта по достижении 20 или 45 лет.

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Теги: 
МВД  паспорт  замена 

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