25 ноября. Mossovetinfo.ru – В МВД подготовлен приказ об изменении регламента сдачи экзамена на водительские права, сообщает РИА Новости.



В частности, планируется сократить с 17 до 15 перечень грубых ошибок, после совершения которых экзамен останавливается.



В настоящее время все ошибки делятся на категории «мелкие» (за которые дают один штрафной балл), «Средние» (три балла) и «грубые» (пять баллов). Чтобы сдать экзамен необходимо набрать менее 5 штрафных баллов.



Таким образом, при совершении ошибки из категории «грубые», экзамен прекращается.



Согласно проекту приказа, количество «грубых» ошибок будет сокращено с 17 до 15. В тоже время, к числу «грубых» ошибок будет отнесено два нарушения, которые сейчас относятся к разряду «средних»: разговор по мобильному телефону во время управления автомобилем и не пристегнутый ремень безопасности.



Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что теперь при приеме экзамена инспекторы будут уделять особое внимание навыкам вождения в реальной обстановке.