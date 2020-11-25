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В России     25.11.2020 09:51

МВД планирует изменить регламент сдачи экзаменов на водительские права

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Теги:  ГИБДД  водительские права  экзамены  регламент  изменения 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – В МВД подготовлен приказ об изменении регламента сдачи экзамена на водительские права, сообщает РИА Новости.

В частности, планируется сократить с 17 до 15 перечень грубых ошибок, после совершения которых экзамен останавливается.

В настоящее время все ошибки делятся на категории «мелкие» (за которые дают один штрафной балл), «Средние» (три балла) и «грубые» (пять баллов). Чтобы сдать экзамен необходимо набрать менее 5 штрафных баллов.

Таким образом, при совершении ошибки из категории «грубые», экзамен прекращается.

Согласно проекту приказа, количество «грубых» ошибок будет сокращено с 17 до 15. В тоже время, к числу «грубых» ошибок будет отнесено два нарушения, которые сейчас относятся к разряду «средних»: разговор по мобильному телефону во время управления автомобилем и не пристегнутый ремень безопасности.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что теперь при приеме экзамена инспекторы будут уделять особое внимание навыкам вождения в реальной обстановке.


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Теги: 
ГИБДД  водительские права  экзамены  регламент  изменения 

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