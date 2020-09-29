29 сентября. Mossovetinfo.ru - В МВД разработали новые поправки в правила дорожного движения, касающиеся эксплуатации автомобилей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновленный «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» находится на стадии публичного обсуждения. Планируется, что в силу он вступит с 1 июня 2021 года.
Согласно новому перечню, нарушениями теперь будут считаться использование зимней резины в летний период и летней резины зимой, установка шипованных шин только на одну ось автомобиля, использование нештатных ксеноновых ламп, а также отключение штатного очистителя фар.
Также нарушениями будут считаться подтекание рабочей жидкости в гидроусилителе руля, и «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя».
Все вышеперечисленные нарушения инспекторы смогут наказывать штрафом в размере 500 рублей. 29 сентября. Mossovetinfo.ru - В МВД разработали новые поправки в правила дорожного движения, касающиеся эксплуатации автомобилей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновленный «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» находится на стадии публичного обсуждения. Планируется, что в силу он вступит с 1 июня 2021 года.
Согласно новому перечню, нарушениями теперь будут считаться использование зимней резины в летний период и летней резины зимой, установка шипованных шин только на одну ось автомобиля, использование нештатных ксеноновых ламп, а также отключение штатного очистителя фар.
Также нарушениями будут считаться подтекание рабочей жидкости в гидроусилителе руля, и «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя».
Все вышеперечисленные нарушения инспекторы смогут наказывать штрафом в размере 500 рублей.
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