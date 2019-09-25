25 сентября. Mossovetinfo.ru – МВД поддерживает идею снижения порога ненаказуемого превышения скорости хотя бы до 10 километров в час, как было прежде, сообщил в эфире «Авторадио» замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
По словам Кузина, новая норма может быть внесена в новый кодекс, который сейчас готовится правительством и может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже в начале 2020 года.
Кузин отметил, что превышение скорости является основной причиной ДТП, а также подчеркнул, что современные камеры фиксируют превышение с очень небольшой погрешностью.
Штраф за превышение скорости на 10-20 километров в час был отменен в 2013 году и с тех пор руководство ГИБДД неоднократно поднимало вопрос о его возвращении.
13:36 Город (Москва и область) Схема движения транспорта изменится на площади Савеловского вокзала
12:37 В России МВД поддерживает идею снижения порога ненаказуемого порога превышения скорости
11:55 Происшествия Количество осужденных в российских колониях сократилось вдвое за 20 лет
11:43 Общество Какие проблемы больше всего тревожат российское общество - опрос
10:40 В России Аналитики спрогнозировали отставку 11 губернаторов перед выборами в 2020 году
21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019
21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва