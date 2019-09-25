25 сентября. Mossovetinfo.ru – МВД поддерживает идею снижения порога ненаказуемого превышения скорости хотя бы до 10 километров в час, как было прежде, сообщил в эфире «Авторадио» замглавы ГИБДД Владимир Кузин.



По словам Кузина, новая норма может быть внесена в новый кодекс, который сейчас готовится правительством и может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже в начале 2020 года.



Кузин отметил, что превышение скорости является основной причиной ДТП, а также подчеркнул, что современные камеры фиксируют превышение с очень небольшой погрешностью.



Штраф за превышение скорости на 10-20 километров в час был отменен в 2013 году и с тех пор руководство ГИБДД неоднократно поднимало вопрос о его возвращении.