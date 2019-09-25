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В России     25.09.2019 12:37

МВД поддерживает идею снижения порога ненаказуемого порога превышения скорости

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Теги:  МВД  превышение скорости  ГИБДД 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – МВД поддерживает идею снижения порога ненаказуемого превышения скорости хотя бы до 10 километров в час, как было прежде, сообщил в эфире «Авторадио» замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

По словам Кузина, новая норма может быть внесена в новый кодекс, который сейчас готовится правительством и может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже в начале 2020 года.

Кузин отметил, что превышение скорости является основной причиной ДТП, а также подчеркнул, что современные камеры фиксируют превышение с очень небольшой погрешностью.

Штраф за превышение скорости на 10-20 километров в час был отменен в 2013 году и с тех пор руководство ГИБДД неоднократно поднимало вопрос о его возвращении.


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Теги: 
МВД  превышение скорости  ГИБДД 

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