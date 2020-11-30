30 ноября. Mossovetinfo.ru – МВД РФ предлагает внести в административный регламент по проведению экзамена на получение водительских прав, список необходимых навыков вождения, сообщает РИА Новости.



Всего в предлагаемый перечень входить 19 пунктов, из которых часть ранее сдавалась во время экзамена на площадке: парковка задним ходом с разворотом на 90 градусов и параллельная парковка, остановка и движение на подъеме и спуске, разворот на ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом.



Кроме того, в перечень предлагается включить умение проезжать регулируемые и нерегулируемые железнодорожные переезды, а также навыки обгона и опережения, перестроения на дороге, имеющей две и более полосы.



Помимо этого, отдельные требования будут предъявляться при получении водительских прав на вождение автобусом. Водители должны будут останавливать автобус для безопасной посадки и высадки пассажиров.



Ранее в МВД подготовили приказ об изменении регламента сдачи экзамена на водительские права. Новый регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года. Планируется сократить с 17 до 15 перечень грубых ошибок, после совершения которых экзамен останавливается. Чтобы сдать экзамен, необходимо набрать менее 5 баллов. При этом, отменяется “площадка”, а при приеме экзамена инспекторы будут уделять особое внимание навыкам вождения в реальной обстановке.

