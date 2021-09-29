09:59 В России МВД России и Минцифры приступило к определению правил оформления электронных паспортов
09:38 Город (Москва и область) В Москве справки о болезни ребенка стали доступны в электронной медкарте
23:29 Общество YouTube удалил два немецких канала RT
18:33 В России Какие нововведения ждут россиян в октябре 2021 года
17:34 Происшествия Завершено расследование дела об организации в Москве 15 подпольных казино
17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин
14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам
22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент
17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии
14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве
12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители