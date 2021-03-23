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В России     23.03.2021 23:06

МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

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Теги:  МВД  водительские права  экзамен  регламент  утверждение 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ об утверждении нового регламента сдачи экзаменов на водительские права, приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

По новым правилам будут объединены два этапа сдачи экзамена: «площадка» и «город». Кроме того, теперь кандидаты на получение прав не будут знать маршрута, на котором будет сдаваться экзамен, им будет известен лишь приблизительный список улиц, на которых может проходить экзамен.

Кроме того, в новом регламенте перечислены 19 навыков, которые необходимо продемонстрировать на экзамене. Среди них парковка задним ходом, параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске, разворот в ограниченном пространстве, и другие.

Ошибки на экзамене поделены на подгруппы по 1, 2 или 3 штрафным баллам

Перечень фатальных ошибок, после совершению любой из которых экзамен сразу прекращается, сократился с 17 до 15. При этом, в список вошли две новые грубые ошибки: использование мобильного телефона за рулем и непристегнутый ремень безопасности.

Во время экзамена по вождению в машине могут присутствовать наблюдатели.

Теоретическую часть экзамена будут записывать на видело, при этом, экзаменатор должен назвать имя сдающего экзамен.

Получить права теперь можно с 16 лет.

Ранее сообщалось, что новые правила сдачи экзаменов на права вступят в силу с 1 апреля.

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Теги: 
МВД  водительские права  экзамен  регламент  утверждение 

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