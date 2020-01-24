28 января. Mossovetinfo.ru – Цены на мясо и молоко в России в 2020 году могут вырасти на 10-12%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Аналитического центра при правительстве России, составленный по просьбе издания.



Сообщается, что рост цен на мясо и птицу, а также на молочную продукцию будет обусловлен ростом издержек производителей: ростом цен на сырье, а также на газ и электричество. Рост цен на молоко и молочную продукцию будет связан еще и с тем, что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий», а с 1 июня 2020 года вводится цифровая маркировка молочной продукции, что также повысит расходы производителей.



Эксперты также прогнозируют, что в связи с повышением НДС на пальмовое масло, на 5-7% вырастет стоимость продукции, в состав которой входит этот вид масла (шоколад, мороженое, сладкие пасты, печенье, торты и пирожные).



Также прогнозируется рост цен в 5-6% на гречневую крупу. Это обусловлено тем, что в предыдущие годы было отмечено перепроизодство данной продукции, в связи с чем прошлым летом посевы гречихи были сокращены до самого низкого с 2003 года уровня (770 тысяч гектаров).