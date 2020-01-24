Другие материалы
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В России
28.01.2020, 09:53
Мясо и молоко в 2020 году могут подорожать на 10-12%
28 января. Mossovetinfo.ru – Цены на мясо и молоко в России в 2020 году могут вырасти на 10-12%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Аналитического центра при правительстве России, составленн...
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В России
24.01.2020, 12:45
В России введен полный досмотр ручной клади и багажа пассажиров из Китая из-за короновируса
24 января. Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор ввел в России полный досмотр ручной клади и багажа пассажиров из Китая и других стран Юго-Восточной Азии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника ...
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В России
24.01.2020, 09:59
Власти продолжают рассматривать варианты получении всей добровольно накопленной пенсии
24 января. Mossovetinfo.ru – Минфин и Центробанк продолжают прорабатывать вопросы, связанные с законопроектом о системе Гарантированного пенсионного продукта (ГПП), позволяющего человеку получить в...