16 декабря. Mossovetinfo.ru - На фоне пандемии коронавируса, смертность в России в период с января по октябрь 2020 года стала рекордной за десять лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Если в период с января по октябрь 2019 года смертность в России составила 102,9 человека на 10 тысяч населения, то в 2020 году за аналогичный период смертность составила 113,2 человека на 10 тысяч населения. Прирост составил более 10% за год.
Если брать смертность по регионам, то рост смертности отмечен в 82 регионах по сравнению с 2019 годом, а в 33 регионах показатель смертность оказался наивысшим за 10 лет.
Если брать абсолютные показатели, то с начала года в России с января по октябрь умерли 1,661 миллиона человек - на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2010 году смертность за аналогичный период скончались 1,704 миллиона человек.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что учитывая анализ всех выявляемых факторов, а также традиционное увеличение смертности в зимний период, в ноябре и декабре также ожидается повышение показателей смертности.
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