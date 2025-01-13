Другие материалы
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В России
26.01.2025, 11:03
На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделено 1,5 млрд рублей – правительство РФ
26 января — Mossovetinfo.ru — Из резервного фонда Правительства России выделено 1,5 млрд рублей на ликвидацию последс...
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В России
24.01.2025, 08:58
В течение прошедшей ночи ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотник - Минобороны
24 января — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский...
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В России
13.01.2025, 14:41
Изъять или заморозить средства граждан на вкладах Центробанк не мыслит
13 января — Mossovetinfo.ru — Центробанк (ЦБ) заявил, что заморозка счетов вкладчиков была бы грубейшим нарушением пр...