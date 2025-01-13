26 января — Mossovetinfo.ru — Из резервного фонда Правительства России выделено 1,5 млрд рублей на ликвидацию последс...

24 января — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский...

13 января — Mossovetinfo.ru — Центробанк (ЦБ) заявил, что заморозка счетов вкладчиков была бы грубейшим нарушением пр...