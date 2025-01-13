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В России     26.01.2025 11:03

На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделено 1,5 млрд рублей – правительство РФ

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Теги:  экология  нефтепродукты  мазут  Волгонефть  ЧП  ликвидация  финансирование 

26 января — Mossovetinfo.ru — Из резервного фонда Правительства России выделено 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года — сообщила пресс-служба кабмина. Распоряжение об этом подписано.

Средства будут направлены бюджету Краснодарского края на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжных территорий, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что решение было принято на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Возбуждены уголовные дела.

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Теги: 
экология  нефтепродукты  мазут  Волгонефть  ЧП  ликвидация  финансирование 

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