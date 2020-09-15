15 сентября. Mossovetinfo.ru - На ликвидацию накопившихся в России свалок потребуется около пяти лет, рассказала в интервью «Российской газете» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.



Радионова отметила, что ликвидация накопившихся свалок - длительный и дорогостоящий процесс. Мусорные свалки накапливались годами, поэтому теперь ликвидация свалок требует огромных вложений. В рамках госпрограммы «Чистая страна» на ликвидацию свалок выделяются десятки миллиардов рублей.



При этом, остается задача переработки того мусора, который производится каждый день. Стоит задача сокращения производимого мусора, а также внедрения технологий переработки нового мусора. В перспективе эта деятельность сулит серьезные прибыли тем, кто зайдет на рынок с новыми технологиями. Однако, по мнению Радионовой, на то, чтобы наладить работу по переработке нового мусора, потребуется порядка 15 лет.