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В России     24.10.2022 10:30

На платформе «ГосТех» запущена первая государственная информационная система

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Теги:  ГосТех  Федеральное имущество 

24 октября, Mossovetinfo.ru - На единой цифровой платформе «ГосТех» запущена первая государственная информационная система. Ей стал сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн». Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Сервис интегрирован с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также аттестован по всем требованиям информационной безопасности.

Государственная информационная система «Федеральное имущество онлайн» состоит из четырёх интегрированных между собой сервисов: «Маркетплейс», «Личный кабинет заявителя», «Личный кабинет арендатора» и «Подсистема обработки обращений». В «Маркетплейсе» собрана подробная информация об объектах недвижимого имущества казны Российской Федерации, реализованы фильтры и поиск по характеристикам.

Сервис уже доступен на официальном сайте Росимущества.

Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе «ГосТех» стартовал в России в 2020 году.

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Теги: 
ГосТех  Федеральное имущество 

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