На платформе «ГосТех» запущена первая государственная информационная система

24 октября, Mossovetinfo.ru - На единой цифровой платформе «ГосТех» запущена первая государственная информационная система. Ей стал сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн». Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.



Сервис интегрирован с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также аттестован по всем требованиям информационной безопасности.



Государственная информационная система «Федеральное имущество онлайн» состоит из четырёх интегрированных между собой сервисов: «Маркетплейс», «Личный кабинет заявителя», «Личный кабинет арендатора» и «Подсистема обработки обращений». В «Маркетплейсе» собрана подробная информация об объектах недвижимого имущества казны Российской Федерации, реализованы фильтры и поиск по характеристикам.



Сервис уже доступен на официальном сайте Росимущества.



Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе «ГосТех» стартовал в России в 2020 году.