На портале Госуслуг началось переоформление сертификатов переболевших COVID-19 на срок действия в один год

3 декабря. Mossovetinfo.ru – Сертификаты переболевших коронавирусом, которые загружены на портал Госуслуг, автоматически переоформляются со сроком действия на 1 год. Ранее сертификаты действовали полгода с момента выздоровления.



Как сообщает Минцифры в своем телеграм-канале, переоформление происходит согласно рекомендациям Минздрава России.



Переоформление будет завершено в ближайшие дни.